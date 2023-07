Finge di essere un turista nascondendo la spesa nella valigia: arrestato 39enne del veneziano

PADOVA - L'intenzione era di portarsi a casa un bel po' di cibo senza pagare, così, un 39enne del veneziano ha ideato quello che pensava essere il furto perfetto.

Si è finto turista e, valigia a seguito, ha pensato di infilare tutti i prodotti all'interno del borsone senza dare nell'occhio. Ma qualcosa è andato storto e il suo comportamento sospetto è stato immediatamente notato dai dipendenti e dal servizio di sicurezza del supermercato.

L'uomo, alla fine, è stato arrestato con l'accusa di tentato furto aggravato. Il fatto è accaduto nella giornata di martedì in un esercizio commerciale in galleria San Carlo a Padova.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

IL TENTATIVO

Dopo essersi finto turista e aver nascosto la refurtiva nella valigia, il 39 enne del veneziano è stato arrestato. Martedì scorso i carabinieri del Nucleo Radiomobile sono intervenuti in un supermercato in galleria San Carlo, dove il personale addetto alla sicurezza aveva fermato un uomo che aveva provato a varcare le casse con una valigia carica di generi alimentari per un valore di oltre 150 euro.

LA PERQUISIZIONE

I militari hanno perquisito l'uomo, trovandolo in possesso della refurtiva. Dopodiché hanno proceduto alla restituzione della merce rubata al legittimo proprietario. All'interno è stato trovato cibo di ogni genere per un valore di oltre 150 euro.

L'uomo ha tentato di giustificarsi in tutti i modi alle forze dell'ordine, spiegando che non era sua intenzione prelevare i prodotti senza pagarli, ma a nulla sono valse le sue parole.

L'uomo, quindi, è stato arrestato con l'accusa di tentato furto aggravato.