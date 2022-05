Stromboli, paura per un vasto incendio: «Forse fiamme partite dal set della fiction con Ambra Angiolini»

Vasto incendio a Stromboli dove sono in corso le riprese della fiction sulla «Protezione civile» che dagli inizi del mese la troupe diretta dal regista Marco Pontecorvo sta girando nell'isola delle Eolie con protagonista Ambra Angiolini. Ed è proprio per accertare se le fiamme possano essere divampate durante un ciak che i carabinieri di Milazzo hanno avviato le indagini. «Non si esclude questa possibilità - dicono gli inquirenti - circostanza però da accertare». Fatto sta che l'incendio anche per lo scirocco si è esteso per quasi tutta la montagna dal costone soprastante San Vincenzo fino a raggiungere la parte alta della zona di Scari e fino a lambire alcune villette. Grazie all'intervento di un elicottero e a un canadair adesso le fiamme cominciano ad essere sotto controllo.

APPROFONDIMENTI ASIAGO Malore in volo durante le riprese di un film di Paolini: pilota... GOSSIP Ambra Angiolini dimentica Allegri: paparazzata mentre bacia un uomo...

A Stromboli sono sempre più numerosi gli isolani che ritengono che un piccolo incendio sia stato appiccato per girare una scena della fiction sulla Protezione civile e che poi a causa del vento di scirocco non è stato più controllato e si è esteso per quasi tutta la montagna fino a lambire le parti basse dell'isola delle Eolie. Il sindaco Marco Giorgianni dice: «Io non ho dato alcuna autorizzazione e non so se l'incendio è stato causato dalla troupe. Posso dire che le mie uniche autorizzazioni hanno riguardato le riprese lungo le stradelle. Per tutta la giornata mi sono occupato con le autorità, vigili del fuoco, forestale, prefettura, per far mettere in sicurezza l'isola visti i danni causati dal vastissimo rogo. Per il resto saranno le autorità preposte a fare chiarezza su quanto accaduto ed accertare eventuali responsabilità. Per quel che mi riguarda mi determinerò eventualmente per la richiesta dei danni».