Sciopero a Fiumicino, Ita cancella i collegamenti con Milano: ecco quali

Caos e voli cancellati per lo sciopero di 24 ore proclamato dalle società del settore Handling di Milano (aeroporti di Linate e Malpensa) e di Firenze e dalle società di security presso gli scali di Roma Fiumicino e Venezia che ha causato un forte disagio ai viaggiatori che oggi si sono visti cancellare 20 voli nazionali dalla compagnia ITA Airways.

Coinvolti i collegamenti riguardanti gli scali di Milano Linate verso Napoli, Trieste, Cagliari, Brindisi, Bari, Catania, Palermo e Roma Fiumicino. Nello specifico i voli di Ita Airways dello scalo romano di Fiumicino da e per Roma, cancellati nella giornata di oggi sono quattro e coinvolgono i voli nella fascia oraria che va dalle 12 alle 16:

- AZ 2034 da Roma Fiumicino a Milano Linate (partenza prevista alle 12)

- AZ 2037 da Milano Linate a Roma Fiumicino (partenza previstaalle 12)

- AZ 2038 da Roma Fiumicino a Milano Linate (partenza prevista alle 14)

- AZ 2059 da Milano Linate a Roma Fiumicino (partenza prevista alle 16)

Disagi insomma che “all’interruzione del servizio” degli addetti della società di security a Fiumicino per 24 ore si somma a quella dei vigilantes dello scalo di Venezia e allo sciopero delle società del settore handling di Milano (Linate e Malpensa) e Firenze. La compagnia aerea, si legge nella nota diffusa dal vettore, "invita tutti i viaggiatori che hanno acquistato un biglietto per la giornata dello sciopero, a verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto”. Le informazioni sui voli cancellati di lunedì 8 gennaio saranno reperibili sul sito di Ita nella sezione Info Voli, oppure contattando l’agenzia di viaggio presso cui si è acquistato il biglietto. “I passeggeri che hanno acquistato un biglietto Ita Airways per viaggiare l’8 gennaio, in caso di cancellazione o di modifica dell’orario del proprio volo, potranno cambiare la prenotazione senza alcuna penale o - informa la compagnia aerea - chiedere il rimborso del biglietto (solo nel caso in cui il volo sia stato cancellato o abbia subito un ritardo superiore alle 5 ore) entro e non oltre il 12 gennaio”. A tutto questo i viaggiatori “romani” hanno subìto un ulteriore disagio dovuto ad un guasto sulla linea regionale ferroviaria FL1 che collega Orte con l’aeroporto internazionale di Fiumicino. Il guasto verificatosi questa mattina per un inconveniente tecnico che si è verificato alla stazione di Roma Ostiense in direzione del litorale, sta provocando anche a distanza di ore gravi ritardi per chi è diretto allo scalo romano. Un servizio rallentato che ha causato ritardi sino a 45 minuti sulla direttrice che porta a Fiumicino e 20 minuti per chi si invece provenendo da Viterbo scende a una delle fermate presenti nella città capoluogo. La linea è tornata regolare questa mattina intorno alle ore 7.30 dopo la riparazione del guasto anche se i ritardi provocati dal rallentamento delle corse sono ancora in fase di riassorbimento.