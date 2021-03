Scuole, spostamenti e riaperture. Ad Aprile forse, qualcosa cambierà. Per il momento la sola certezza però è che la Pasqua in arrivo sarà "zona rossa" per tutti. Una sorta di lockdown generale (con qualche deroga) per l'intera Penisola, che non tiene conto della situazione epidemiologica di ogni singola regione: dal 3 al 5 aprile infatti, ovunque saranno applicate le restrizioni più rigorose. A stabilirlo è stato il primo decreto in materia...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati