Parma, calciatore 14enne si sente male durante la partita: medico eroe scende in campo e lo salva

Si sente male in campo e viene salvato dal tempestivo intervento di un medico che si trovava al centro sportivo per disputare una partita. È successo a, dove un calciatore di 14 anni si è improvvisamente accasciato a terra mentre giocava al centro sportivo Ferruccio Bellè con la squadra dei Giovanissimi del Cus Parma. Maurizio Taglia, medico di 39 anni dell'ospedale di Cremona, gli ha praticato respirazione bocca a bocca e massaggio cardiaco prima dell'arrivo dell'ambulanza, salvandogli la vita. Maurizio, medico con la passione per il calcio, avrebbe dovuto scendere in campo subito dopo con la sua squadra del campionato Amatori. Cosa che ha fatto dopo aver saputo che il giovane calciatore era fuori pericolo. Il quattordicenne, ricoverato in terapia intensiva, si è ripreso dopo qualche ora e ha riconosciuto il padre.