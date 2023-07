Michelle Hunziker, terrazzo distrutto dal nubifragio a Milano: «Mai vista una cosa così»

«In 26 anni che vivo a Milano non ho mai visto una cosa così». Sono queste le parole di Michelle Hunziker che ha scritto a corredo di una foto del suo terrazzo che ha pubblicato nelle sue Instagram stories.

Trasporti bloccati, tetti scoperchiati, finestre divelte e alberi caduti. La nuova ondata maltempo che si è abbattuta sulla città nella notte ha lasciato segni drammatici in Lombardia, in particolare nel Milanese e in Brianza, le zone ancora una volta più colpite. Proprio per questo motivo, la showgirl ha voluto condividere con i suoi fan i danni subiti.

Michelle Hunziker su Instagram

Grandinate, nubifragi, raffiche di vento fortissime unite a una tromba d'aria. Anche Michelle Hunziker è alle prese con i danni del maltempo. Le forti raffiche di vento hanno causato problemi all’abitazione della conduttrice: il suo terrazzo è quasi distrutto, come dimostra la foto pubblicata nelle sue Instagram stories.