Meteo, il freddo quanto durerà? Temperature in crollo per tutto il weekend: 20 gradi a Roma, 10 in Pianura Padana, le previsioni

Estate addio? Non proprio. Anche se a guardare le temperature di questi giorni sembra già di essere piombati in pieno autunno. Il ciclone Circe è arrivato sull'Italia: nelle prossime 24 ore avremo ancora maltempo a suon di temporali e anche 10-15 gradi in meno ma poi dovrebbe tornare il sereno. Ecco le previsioni di 3B Meteo.

Il weekend di maltempo

La perturbazione che ieri ha raggiunto le regioni centrali proseguirà la sua marcia verso sud anche oggi, sabato 5 agosto, e coinvolgerà sin dalle prime ore della giornata le regioni meridionali, erodendo l'anticiclone.

L'aria fresca settentrionale che spingerà il fronte determinerà un deciso calo termico sulle regioni centrali, ma sarà causa di un deciso ridimensionamento delle temperature anche sul Sud Italia. Domenica l'anticiclone cercherà di espandersi dalle latitudini mediterranee verso nord, ripristinando condizioni più stabili su buona parte d'Italia. Farà eccezione l'arco alpino, esposto all'azione di un vortice ancora attivo sull'Europa centrale, con alcuni rovesci o temporali in locale sconfinamento alle pianure del Nordest.

Il calo di temperature

Torna il freddo. Temperature in discesa con picchi minimi di 10 gradi al mattino di lunedì in Pianura Padana: a Torino e Milano avremo bisogno del piumino per qualche ora, poi il termometro salirà a fatica fino a 24-25°C; pensate, come semplice esempio, il 5 ottobre dell’anno scorso le temperature tra Torino e Milano oscillarono sugli stessi valori, 10/24 gradi in un contesto soleggiato.

Le previsioni del meteo nel Lazio



Nel Lazio le previsioni del meteo per sabato 5 agosto registrano temporali alternati a schiarite su Frosinone, Latina e Rieti, dunque il maltempo sarà diffuso sull'intero territorio della regione. Sul fronte delle temperature invece avremo tra i 18 e i 23 gradi a Frosinone, tra i 20 e i 23 gradi a Latina, tra i 16 e i 20 gradi a Rieti e tra i 15 e i 22 a Viterbo. Le massime dunque si attesteranno intorno ai 20 gradi o poco sopra.

Sabato 5 agosto

Al mattino ancora instabile al Nordest con piogge e rovesci sparsi, più frequenti su Veneto e Friuli VG, seppur in attenuazione, ampie schiarite al Nordovest. A tratti instabile al Centro-Sud con piogge e rovesci anche temporaleschi soprattutto sulle regioni ioniche e Salento, anche di forte intensità con locali grandinate. In giornata fenomeni in attenuazione anche al Nordest salvo un po' di variabilità sulle Alpi. Instabilità in aumento sulle regioni centrali con rovesci e temporali localmente forti sulle zone interne e sul versante adriatico, in locale sconfinamento alle coste laziali. Si attenuano i fenomeni sulle regioni ioniche ma una certa instabilità insisterà in Puglia con rovesci o temporali in graduale attenuazione in serata, qualche fenomeno possibile ancher sul resto del Sud peninsulare. Ampie schiarite sulle isole maggiori, salvo qualche rovescio o temporale al mattino sul Messinese.

Domenica 6 agosto

Ancora un po' di variabilità sulle zone alpine con qualche rovescio soprattutto sul settore centro-orientale, anche temporalesco e in locale sconfinamento alle pianure del Triveneto. Si attarda una certa variabilità sull'Appennino settentrionale e sul basso versante tirrenico con qualche rovescio sul settore tosco-emiliano e in Calabria. Sul resto d'Italia condizioni più stabili e soleggiate.

Sfuriata di maestrale

A spingere il fronte da nord a sud sull'Italia saranno sostenuti venti di Maestrale che soffieranno soprattutto sui bacini ad ovest della penisola. Sulle isole maggiori sono attese raffiche fino a 70-80km/h con possibili mareggiate sulle coste occidentali sarde. Venti tesi occidentali soffieranno domenica sull'Appennino e raffiche di fohn sono attese al Nordovest.