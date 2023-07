Mangia la multa fatta dai vigili per sosta irregolare, donna denunciata (e ovviamente pagherà anche il verbale)

Mangia la multa appena fatta dai vigili.

I fatti sono accaduti martedì pomeriggio in via Olevano Romano in zona Prenestina a Roma dove gli agenti stavano facendo multe ad alcune auto lasciate un sosta sullo spartitraffico a raso. Una di queste auto era di proprietà della 30enne che infuriata per la multa (29.49 euro se pagata entro 5 giorni, 42 euro se pagata dopo) ha inveito contro gli agenti i quali gli hanno chiesto i documenti.

Oltre a rifiutare l'identificazione, ha preso i fogli della multa e, dopo averli masticati, li ha sputati. Per questo gli agenti l'hanno portato negli uffici del V Gruppo Roma e l'hanno denunciata per resistenza a pubblico ufficiale e per distruzione di atti.