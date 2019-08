Maltempo al Nord, voragini e blackout a Genova. Ecco le regioni a rischio allerta

VEDI ANCHE

Ilnon si placa. Dopo i fortissimi nubifragi che ieri hanno investito la- dove tutt'ora èarancione - oggi aquattro persone sono state salvate dai vigili del fuoco dopo essere rimaste intrappolate in auto a seguito di un violento temporale abbattutosi sulla città questa notte. Si sono contati oltre 50 interventi dei vigili del fuoco che sono ancora al lavoro per i numerosi alberi caduti e allagamenti. Inintanto la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso unper piogge e, anche di forte intensità fino alle 13 diAncora situazione critica in, martellata nel corso della notte e nella giiornata di oggi da forti temporali. Alla stazione ferroviaria dila metropolitana è stata allagata, mentre in via Canevari una cabina Enel ha preso fuoco per un corto circuito. A causa della mancanza di energia elettrica numerose sono state le chiamate di persone rimaste bloccate negli ascensori.Inera attiva l'allerta meteo arancione fino a stamattina. Ieri sus'è abbattuto un violento temporale, con raffiche diche hanno raggiunto i 40 Km/h. Sono circa 6 lea rischio idrogeologico a causa dei nubifragi. L'avviso riguardae media e bassain provincia di, laghi e Prealpi varesini, Lario (Como) e Prealpi occidentali in provincia di, Orobie bergamasche e laghi e Prealpi orientali nelle provincie di Bergamo e. I residenti nelle poche abitazioni sulla riva sinistra del fiume Oglio sono stati invitati a tenersi pronti a evacuare in caso di nuovi rovesci temporaleschi. Nei giorni scorsi a Lecco quasi 200 perone sono state sfollate a causa di un'esondaziione.Dal pomeriggio va gradualmente migliorando la situazione in, nel, dove i lavori di sgombero dei detriti del torrente Blè dal fiume Oglio sono in corso, anche se non si sa ancora quanto tempo ci vorrà per ripulire completamente l'alveo del fiume. Non si è comunque creato l'effetto diga: piccoli quantitativi di acqua continuano a defluire. I detriti trasportati nell'alveo del fiume Oglio dal torrente Blè sono stati stimati in circa 100mila metri cubi dai tecnici regionali arrivati sul posto in mattinata per i sopralluoghi previsti.Restano comunque sotto osservazione le aree alpine comprese fra l'alto, lae i rilievi della Lombardia. Allarme anche in, dove il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile, visti i fenomeni meteorologici previsti, ha emesso un nuovo avviso diper l'intero territorio regionale. La criticità è riferita alla possibilità di forti temporali e le prescrizioni sono valide fino alla mezzanotte di