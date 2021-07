Il messaggio è comparso ieri mattina su Whatsapp, nelle chat private di alcuni vigili urbani di Roma: c’è una bandiera nazista tinta di verde. Verde come il Green pass. Non a caso. Nel mirino dei pizzardoni ribelli c’è proprio il lasciapassare vaccinale appena varato dal governo Draghi. Accanto alla riproduzione della svastica, ecco la scritta: «Green pass obbligatorio, lotta perché non accada».

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati