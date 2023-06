Federica Fumagalli, chi è la moglie di Luigi Berlusconi: l'amore all'università e le nozze (senza Silvio)

Federica Fumagalli, 34 anni, è la moglie di Luigi Berlusconi, il figlio più piccolo di Silvio Berlusconi e indicato da molti come erede politico.

I due si sono conosciuti durante gli anni di università alla Bocconi e da allora non si sono più lasciati.

Come si sono conosciuti

Galeotta fu una serata in un noto locale milanese, dove Federica e Luigi si sono conosciuti attraverso amici comuni. Lì è scattato il colpo di fulmine che ha portato, dopo un decennio di fidanzamento, al matrimonio nel 2020. La coppia ha convissuto durante tutti gli anni ’10 in un luogo speciale per la famiglia Berlusconi, Villa Borletti al civico 2 di via Rovani, dove Silvio Berlusconi e Veronica Lario hanno vissuto i loro primi anni d’amore assieme.

Il matrimonio senza Silvio

Il matrimonio è stato celebrato nel 2020, in uno dei luoghi più iconici della fede meneghina come la Basilica di Sant’Ambrogio. Un matrimonio con ospiti selezionatissimi, in parte per volontà degli sposi e in parte per necessità: erano infatti presenti Marina Berlusconi e le altre figlie di Veronica Lario, Barbara ed Eleonora. In prima fila c’era ovviamente la mamma dello sposo, Veronica, da sempre legatissima alla nuora ma era invece assente Silvio, in attesa del risultato del secondo tampone dopo il Covid.

I figli

La coppia ha attualmente due figli: Emanuele Silvio, nato nel luglio 2021 e con il secondo nome in evidente omaggio al nonno, e Tommaso Fabio, nato nell’ottobre del 2022. La coppia oggi vive nel quartiere Magenta di Milano.

Che lavoro fa

Nata a Sirone, in provincia di Lecco, Federica è figlia di un imprenditore tessile del Lecchese. Laureata in Giurisprudenza all’Università Bocconi e appassionata di eventi, Federica è diventata imprenditrice fondando la MB Projects, società che organizza eventi per marchi di lusso, come Fendi Casa, Furla, Dior e Braccialini