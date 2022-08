Elezioni, diretta. Draghi, standing ovation a Rimini: «Ce la faremo con qualsiasi governo, votino tutti. Italia mai forte da sola, suo posto al centro dell'Ue»

Elezioni politiche 2022. Alla fine il tanto atteso confronto tra Giorgia Meloni ed Enrico Letta c’è già stato. La cornice però non è uno studio televisivo, ma il meeting di Rimini 2022. Sul palco di Comunione e liberazione infatti, tra frecciatine su presidenzialismo e sport, e notevoli differenze di vedute, per più di due ore ieri la leader di Fratelli d’Italia e il segretario del Partito democratico si sono confrontati. Oggi al meeting arriva il premier Mario Draghi.

Elezioni politiche 2022, ultime notizie in diretta

Ore 13.18 - Al termine del tuo discorso, Draghi ha raccolto sul podio l'ultima ovazione finale del Popolo di CL . Dopodiché , dopo il saluto da parte del presidente del meeting, sì è avviato verso l'uscita stringendo mani visibilmente un po' commosso.

Ore 13.14 - «Mi è stato chiesto quale sia la mia agenda», ma «io posso fare solo una sintesi dei principi, del metodo utilizzato» e dei «risultati conseguiti». «Io credo che saranno gli italiani a scegliere i propri rappresentanti e il programma del prossimo esecutivo». Così il premier Mario Draghi nel suo intervento al Meeting di Rimini.

Ore 13.01 - «Non posso che associarmi alle parole del Santo Padre: si eviti un disastro nucleare» a Zaporizhzhia. Lo dice il premier Mario Draghi al Meeting Cl.

Ore 12.55 - «L'Italia ha bisogno di una Europa forte tanto quanto la Ue ha bisogno di una Italia forte». Così il premier Mario Draghi al Meeting di Cl sottolineando che «dalle illusioni autarchiche del secolo scorso alle pulsioni sovraniste l'Italia non è mai stata forte quando ha deciso di fare da sola. Il posto dell'Italia è al centro dell'Unione europea, ancorato al patto atlantico ai valori di democrazia libertà e progresso che sono nella storia della nostra Repubblica»

Ore 12.51 - «Il miglioramento conti non» si deve «solo alla fase economica espansiva: mai negli ultimi 20 anni una uscita dalla recessione era stata accompagnata da una riduzione così significativa del rapporto debito/Pil». Così il premier Mario Draghi al Meeting di Cl, sottolineando che, se saranno confermate anche le ultime previsioni, «si tratterebbe del maggior calo in termini assoluti in un biennio a partire dal dopoguerra».

Ore 12.42 - Con i nuovi «rigassificatori l'Italia sarà in grado di essere completamente indipendente dal gas russo dall'autunno 2024. È un obiettivo fondamentale per la sicurezza nazionale». Così il premier Mario Draghi al Meeting di Cl.

Ore 12.40 - Le importazioni di gas russo sono «sempre meno significative e una loro eventuale interruzione avrebbe un impatto minore, gli stoccaggi sono oramai all'80% in linea con il raggiungimento del 90% entro ottobre». Così il premier Mario Draghi al Meeting di Cl.

Ore 12.38 - A fronte della crisi che abbiamo davanti «spetta a chi ha responsabilità di governo dire la verità e rassicurare i cittadini con risposte concrete. Le sfide sono molte: come continuare a diversificare gli approvvigionamenti energetici, come calmierare le bollette», come spingere sulle «energie rinnovabile per affrontare il cambiamento climatico», come perseguire «stabilità dei conti pubblici e equità, come assicurare all'Italia» di mantenere il ruolo di «protagonista nel mondo all'interno di Ue e legame transatlantico. È un passaggio storico che va affrontato». Lo dice il premier Mario Draghi al Meeting Cl.

Il lungo applauso dei giovani e delle famiglie presenti al Meeting di Rimini per Mario Draghi.

Grazie presidente 🇮🇹@Palazzo_Chigi @elenabonetti @MeetingRimini pic.twitter.com/EyZJsqoCum — Mariastella Gelmini (@msgelmini) August 24, 2022

Ore 12.37 - «Mancano pochi giorni a riapertura anno scolastico». Lo dice il premier Mario Draghi al Meeting Cl. «Abbiamo scelto di riaprire appena possibile, consci del rischio calcolato, nonostante tanti voci scettiche ci davano per irresponsabili», ma «i fatti ci hanno dato ragione» con la «pandemia e la pressione su ospedali sotto controllo», aggiunge.

Ore 12.36 - «Mi auguro che chiunque avrà il privilegio» di andare al governo «saprà rappresentare lo spirito repubblicano che ha animato dall'inizio il nostro esecutivo». Così il premier Mario Draghi al Meeting di Cl.

Ore 12.35 - «L'Italia è un grande paese che ha tutto quel che serve per affrontare le difficoltà». «Tra poche settimane gli italiani sceglieranno il nuovo parlamento. Vi invito tutti ad andare a votare». Lo dice il premier Mario Draghi al Meeting Cl.

Ore 12.30 - «Anche oggi siamo in un momento estremamente complesso per l'Italia e la Ue, con il quadro geopolitico in rapida trasformazione con il ritorno della guerra e le tensioni su Taiwan. La congiuntura economica è segnata da una profonda incertezza» e l'inflazione «pesa in modo molto gravoso sui bilanci di famiglie e impese». Così il premier Mario Draghi al Meeting di Cl.

Ore 12.24 - «Vivete la politica soprattutto come testimonianza di una vita coerente con gli ideali, sperate, combattete e costruite. Voi giovani siete la speranza della politica». Lo dice il premier Mario Draghi al Meeting Cl.

Ore 12.17 - Un lunghissimo e fragoroso applauso dell'Auditorium della Fiera di Rimini ha accolto l'arrivo del presidente del Consiglio Mario Draghi. Dal suo ingresso ci sono stati battimano ritmati, con tutti in piedi. Quando è stato presentato dal presidente del Meeting Bernardi Scholz Draghi si è alzato per salutare con la mano verso la platea, raccogliendo un nuovo lungo e fragoroso applauso del popolo di Cl.

Ore 12.00 - «Grazie Mario, viva Draghi». Sono le parole con cui la gente in attesa ha accolto il presidente del Consiglio Mario Draghi al suo arrivo al meeting di CL. Draghi ha attraversato la sala centrale della fiera di Rimini, piena di persone che hanno segnato tutto il breve percorso con un continuo applauso.

Videomessaggio del Presidente Draghi in occasione della Festa nazionale dell’Ucraina 🇺🇦 pic.twitter.com/UXCBkFTY8Q — Palazzo_Chigi (@Palazzo_Chigi) August 24, 2022

Ore 10.30 - «L'Italia è vicina al vostro popolo, alle famiglie delle vittime, ai milioni costretti a fuggire. Dall'inizio del conflitto, gli italiani hanno accolto migliaia di vostri concittadini nelle proprie case, con calore, affetto, generosità. Il nostro Governo vi ha fornito e continuerà a fornirvi sostegno politico, finanziario, militare e umanitario. Vogliamo aiutarvi a difendervi, a raggiungere una pace duratura, nei termini che riterrete accettabili». Così il premier Mario Draghi in un videomessaggio a Volodymyr Zelensky in occasione della festa nazionale dell'Ucraina.

Ore 09.05 - «La Flat tax estesa a tutti è contro la costituzione, l'articolo 53 stabilisce che chi più ha più deve contribuire di più. Come ha pensato la Flat tax il centrodestra, aiuta i più ricchi. La nostra proposta invece chiede ai milionari italiani, meno 1%, di dare un contributo con una tassa di successione: la destra la contesta e dà l'idea che il loro atteggiamento è aiutare i ricchi». Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, ospite di Non stop news, su Rtl 102.5. «Il nostro programma prevede una riduzione fiscale sul lavoro, molto, molto forte perché una mensilità in più a fine anno in Italia non si è mai vista - ha aggiunto -. Quello proposta da Salvini è un intervento che aiuta le fasce più ricche della popolazione e ha un costo sociale enorme perché comporta tagli. Inoltre, se il costo del lavoro è più basso si è più invogliati a dare contratti stabili».

Ore 09.00 - «Io premier? Se me lo chiedono, lo faccio». Così Enrico Letta a Rtl 102.5 spiegando che il nome del premier dipenderà dal peso dei partiti e questo si vedrà solo dopo il voto.

Ore 08.55 - «Calenda? Per me è una pagina voltata, guardo avanti, non ho nessun ripianto. Abbiamo una coalizione che comprende Più Europa, capitanata da Emma Bonino, sono convinto che faremo una bella campagna elettorale con loro e altri alleati». Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, ospite di Non stop news, su Rtl 102.5.