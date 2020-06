Bonus vacanze, credito all'80%: dal 1 luglio via all'utilizzo

L'Agenzia delle Entrate riconosce un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE non superiore a 40.000 euro, utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismi e dai bed&breakfast. Il Bonus vacanze è utilizzabile nella misura dell’80% sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, d’intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti, e per il restante 20% come detrazione d’imposta in sede di dichiarazione dei redditi. E' quanto prevede il provvedimento delle Entrate del 25 giugno.

Per consentire ai fornitori e agli eventuali cessionari l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento tramite il modello F24, è istituito il seguente codice tributo: 6915 denominato “BONUS VACANZE recupero dello sconto praticato da imprese turistico-ricettive, agriturismi, bed&breakfast e del credito ceduto.

