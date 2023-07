In questa estate rovente chi ha meno di 35 anni può usufruire di diversi sconti per viaggiare. Lo si può fare tramite la Carta giovani nazionale. Se si ha tra i 18 e i 35 anni, con la residenza in Italia, si può scaricare gratuitamente. Lo strumento, nato nel 2022, ha un obiettivo ambizioso: provare a facilitare la vita dei giovani, in un'Italia che quasi sempre non li aiuta, e creare anche alcune occasioni di crescita. In tutto sono coinvolti oltre 120 partner, tra operatori pubblici e privati. Ma come si scarica? Quanti e quali sconti ci possono essere?

Under 35, tutti gli sconti per viaggiare

La carta offre agevolazioni che vanno dal 5% al 30% per diversi servizi, offerti anche da operatori turistici, musei e aziende del trasporto. Ci sono sconti fino al 30% sui biglietti dei treni e fino al 15% su aerei e pullman. E ancora: si può pagare il 10% in meno per le crociere e per le prenotazioni sulle app di affitti brevi. C'è quindi uno sconto del 5% per alloggiare nelle strutture di Federalberghi.

Le opportunità della Carta giovani nazionale

Gli sconti del 30% valgono per i viaggi con i treni Italo, mentre per quanto riguarda gli aerei si può arrivare anche al 20% per i voli Ita Airways, a seconda se si tratta di una tratta europee o intercontinentale. Quanto alla riduzione del 10% fa riferimento principalmente ai soggiorni nelle strutture Airbnb.

Se si hanno meno di 30 anni, poi, è possibile usare usare la Carta giovani nazionale per tutti gli esercenti che fanno parte di un circuito europeo che offre altri sconti tra i Paesi del Vecchio Continente.

Come scaricarla sullo smartphone

Per avere la carta basta scaricare sullo smartphone l'App Io, dedicata a tutti i servizi della Pubblica amministrazione. Una volta scaricata dall'app store bisogna accedere con Spid o Carta d'identità elettronica. A quel punto basta andare nella sezione portafoglio, premere aggiungi e poi andare su "Sconti, bonus e altre iniziative" e scegliere "Carta giovani nazionali". Con pochi click, così, si può ottenere la card.

Andando su "Scopri le agevolazioni" si può vedere la lista, che si aggiorna periodicamente, di tutte le istituzioni e tutti gli esercenti che offrono gli sconti, divisi per settore. Per le prenotazioni online è possibile usare il codice sconto fornito dall'app. In alcuni casi, invece, basta mostrare la carta di persona quando si paga.