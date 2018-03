Reddito di cittadinanza, Salvini apre «Ma solo se a termine. Partire dal programma del centrodestra»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il leader della Lega, Matteo Salvini, apre al reddito di cittadinanza proposto dal Movimento 5 stelle. «Se il reddito dicittadinanza non è un investimento illimitato per chi sta a casa, aperto a tutti - cosa che mi vedrebbe fortemente contrario perché sarebbe la fine del merito e dell'incentivo a fare impresa e cercare un lavoro - ma un investimento temporaneo per chi ha perso il lavoro ed è in attesa di trovare un nuovo lavoro ne possiamo parlare», ha detto il capo leghista. «Se invece è l'ennesimo provvedimento assistenzialista a tempo indeterminato, aperto a tutti, no perché è la fine dell'idea dello sviluppo».E a chi gli chiede se si tratta di un'apertura ai 5 stelle, Salvini dice che si tratta di «un'apertura al Paese». «Se c'è qualcuno che è a casa, disperato, che per colpa della Legge Fornero non ha né pensione né lavoro e io gli posso dare una mano son contento, non ho pregiudiziali di nessun tipo», ha sottolineato Salvini.«Adesso i numeri non ci sono, tra qualche giorno speriamo che ci siano», ha continuato Salvini uscendo dall'hotel di Ischia dove sta trascorrendo le vacanze pasquali, prima di recarsi nella zona «rossa» di Casamicciola colpita dal sisma del 21 agosto scorso. «Intanto - ha aggiunto il leader del Carroccio - i lavori del Parlamento sono iniziati senza settimane di attesa e senza litigi, grazie al ruolo di mediazione svolto dalla Lega. Speriamo di fare lo stesso per il Governo».«Non è che uno si siede al tavolo e dice: tu non mi piaci, vai via! Si parte dai progetti, non dai nomi, dai premier» ha detto Matteo Salvini a Ischia rispondendo a una domanda sull'ipotesi di un governo tra Lega e M5S, senza Berlusconi, non gradito agli uomini di Grillo. «Si parte dalle cose da fare - ha detto - tasse, lavoro, sicurezza. l'importante sono le cose da fare».«La mia ambizione è rappresentare tutti gli italiani facendo il presidente del Consiglio, ma a me interessa lavorare per l'Italia. Qualcun altro dice "o io o il diluvio", ma io non ho l'arroganza di dire "o io o nessuno"», ha continuato Salvini. «Con i 5 Stelle stiamo ragionando, se poi questo ragionamento andrà lontano o si fermerà non sono in grado di dirlo adesso. L'importante sono le cose fa fare», aggiunge.«Con Di Maio ci sentiamo dopo Pasqua», ha poi annunciato Salvini. «Con i 5 stelle stiamo ragionando, se poi questo ragionamento andrà lontano o si fermerà non sono in grado di dirlo adesso». Salvini premier? «La mia ambizione - ha detto - è di rappresentare tutti gli italiani facendo il Presidente del Consiglio. Però non è una pregiudiziale perché a me interessa lavorare per l'Italia. Qualcun altro diceva: o io o il diluvio, io non ho l'arroganzadi dire o io o nessuno».«Posso dire quello che ho detto visitando le zone colpite dal terremoto nelle Marche, nell'Umbria e nell'Abruzzo: spesso e volentieri il nemico dei cittadini e dei sindaci è la burocrazia», ha quindi sottolineato il leader della Lega al termine del sopralluogo nella zona «rossa» di Casamicciola colpita dal sisma lo scorso agosto. «Nell'Italia che ho intesta - ha detto ancora il capo del Carroccio - ci sono pieni poteri agli amministratori locali in caso di gestione delle emergenze e in casi di gestione dell'ordine e della sicurezza». «Anche in questo caso - ha concluso Salvini - non è possibile che dopo sette mesi sia tutto fermo all'agosto scorso. C'è qualcuno che a Roma o a Napoli non fatto quello che doveva fare, evidentemente».«L'abuso è abuso, poi un conto è la villa in spiaggia, un conto è la finestra, il soppalco o il garage», ha poi sostenuto il leader della Lega rispondendo alle domande dei giornalisti sulla presenza sull'isola d'Ischia di molti abusi edilizi definiti in loco di «necessità». «Qua molti, di destra, di sinistra, di sopra e di sotto, hanno lamentato l'inerzia totale della Regione - ha aggiunto Salvini - nel senso che mentre tutte le Regioni italiane da nord a sud sono intervenute in passato su abusi e maxi abusi mettendo delle regole e ponendo un punto fermo col passato, la Regione Campania, per ideologia non ha mosso un dito e quindi è rimasto tutto fermo e non fare le cose è il modo peggiore». «In campagna elettorale, quando qualcuno ha parlato di abusivismo, ho detto no. Se c'è del pregresso da capire, a differenza della Regione Campania, sono disposto ad ascoltare e vedere coi miei occhi, fatto salvo che nell'Italia che ho in testa, da domani in avanti l'abuso è abuso, punto», ha concluso.