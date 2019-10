Matteo Renzi, genitori condannati a un anno e 9 mesi per le fatture false. Pena sospesa

Matteo Renzi. Tiziano Renzi e Laura Bovoli, genitori dell'ex premier, sono stati condannati a un anno e nove mesi di reclusione dal giudice di Luigi Dagostino.



Quest'ultimo è stato a sua volta condannato, a due anni di reclusione. Il pm Christine von Borries nella sua requisitoria odierna aveva chiesto per i genitori di Renzi una condanna a un anno e nove mesi, e a due anni e tre mesi per Dagostino. Condannati i genitori di Matteo Renzi. Tiziano Renzi e Laura Bovoli, genitori dell'ex premier, sono stati condannati a un anno e nove mesi di reclusione dal giudice di Firenze Fabio Gugliotta al processo per due fatture false che li vedeva imputati insieme all'imprenditore Luigi Dagostino.

Tiziano Renzi: ricorso in appello. «Sono consapevole che si tratta solo di un primo momento, non perdo assolutamente fiducia nella giustizia e aspetto con i miei difensori il processo di appello». È quanto ha detto Tiziano Renzi apprendendo dal suo legale, avvocato Federico Bagattini, la sentenza di condanna nel processo per fatture false a Firenze

Il dispositivo condanna gli imputati con la continuazione e a pena sospesa. Il giudice Gugliotta inoltre ha condannato gli imputati al pagamento delle spese processuali e all'interdizione da incarichi direttivi nelle società per 6 mesi, all'interdizione dal ricoprire incarichi pubblici per 1 anno e a far parte di commissione tributarie in perpetuo. Luigi Dagostino deve risarcire la parte civile - Tramor spa - di 190.000 euro e al pagamento delle spese processuali della stessa Tramor per 3.500 euro. Le motivazioni della sentenza saranno disponibili tra 90 giorni.