Napolitano: «In Italia penoso impoverimento della politica»

«L'impoverimento generale della politica e dei suoi motori è sotto gli occhi di tutti, in Europa ed in Italia in modo clamoroso e penoso». Lo dice il presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano. «Dobbiamo - spiega, intervenendo a un convegno su Thomas Mann - gettare le basi per la creazione di un clima di formazione nuova: è la nostra missione da cui forse possono nascere delle nuove presenze e dei nuovi protagonisti che oggi non vediamo».



Napolitano parla, nella Biblioteca del Senato, con Massimo Cacciari, Paolo Mieli e Monica Maggioni, alla presentazione dell'edizione di «Moniti all'Europa» di Thomas Mann di cui il senatore a vita ha curato l'introduzione. In sala, tra gli altri, Mario Monti, Pier Ferdinando Casini, Walter Veltroni, Piero Fassino e Gianni Letta. «Se non si ricostruisce - sostiene Napolitano - un minimo di valori liberali e democratici, a cui il movimento operaio ha saputo dare uno sbocco, non si vede come possano essere salvati la cultura e lo sviluppo dignitoso di un Paese come il nostro e garantire prospettive dignitose per le nuove generazioni».

