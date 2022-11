Pd, primarie il 19 febbraio: la data proposta da Enrico Letta durante l'assemblea dei dem

Tra tre mesi: le primarie del Pd saranno il 19 febbraio. Novanta giorni, dunque, è il tempo che manca alla data delle primarie del Pd proposta dal segretario dimissionario Enrico Letta. Oggi (19 novembre, ndr) il Partito democratico è riunito a Roma per l'assemblea nazionale. E in questa sede è emersa la possibile data per le votazioni che eleggeranno il nuovo segretario dei dem.

Letta, D'Amato e Majorino: «candidature credibili, farremo lo stesso in Molise e Friuli»

«Alcune decisioni importanti ci rendono orgogliosi. Alle regionali noi partiamo avendo costruito una coalizione e avendo messo in campo due candidature, D'Amato e Majorino, ambiziose, siamo in campo e unica alternativa alla destra. Candidature credibili che possono vincere. Loro corrono per vincere. Faremo lo stesso anche anche per Friuli Venezia Giulia e Molise». Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta in assemblea.