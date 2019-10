Italia Viva, Renzi svela il simbolo alla Leopolda: «Prendo la tessera numero 1»

«Prendo la tessera numero uno di Italia Viva perché voglio avere la firma di Teresa Bellanova». Lo ha detto Matteo Renzi dal palco della Leopolda durante la cerimonia che ha svelato il simbolo. Il leader di Iv ha quindi firmato l'atto costitutivo del nuovo partito. Anche Ettore Rosato, coordinatore nazionale di Iv, e Teresa Bellanova, capodelegazione al governo, hanno firmato l'atto davanti a un notaio sul palco della Leopolda. «Stamattina abbiamo piantato un albero per la prima tessera, saremo il partito degli alberi, non quello delle tessere», ha detto Rosato. «Da questo momento via alle danze e potete iscrivervi online», ha aggiunto mostrando la prima tessera, quella di Renzi.

