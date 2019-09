«bisognerebbe riconoscere quantomeno l', almeno per i medici». Il senso del limite/ La barriera infranta tra libertà e fede di M.AjelloGiuseppe Conte interviene «da giurista e da cattolico» sul delicatissimo tema del fine vita e non si tira indietro - pur con la premessa di non voler condizionare il dibattito in corso - mettendo in campo le sue convinzioni «personali». Che sono chiare: «se si stabilisse un diritto alla morte quantomeno ai medici dovrebbe essere garantito il diritto all'obiezione».Il presidente del Consiglio ha parlato senza reti e a tutto campo questa sera a Ceglie Messapica in una intervista pubblica nella quale ha toccato quasi tutti i nodi del dibattito politico fino a lanciare il Mattarella-bis: «Non spetta a me una decisione su chi andrà al Quirinale, non sono neanche parlamentare, ma posso dire che vorrei una personalità come Mattarella», dotata di «equilibrio, esperienza politica, saggia e anche alla mano. Se Mattarella - ha aggiunto - fosse disponibile a un secondo mandato...» ovviamente avrebbe le qualità elencate. E non poteva essere diversamente visto che Conte oggi si è auto-collocato nel fronte dei «cattolici democratici».