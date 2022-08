Elezioni politiche 2022, la diretta. Conte a Letta: «Esci dalla nostalgia di Draghi». La Regina conferma: rinuncio alla candidatura

Elezioni politiche 2022, le ultime notizie di oggi. Nella settimana di Ferragosto il tema all'interno di partiti e coalizioni è quello delle liste. Mentre quelle di Forza Italia sono ancora in dubbio, oggi dovrebbe essere il giorno di Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, che ieri si è scontrata via social con Enrico Letta sul tema del "discredito all'estero". Oggi invece a battibeccare sono stati Conte e lo stesso Letta: l'ex premier ha detto al leader dem di «uscire dalla nostalgia di Draghi».

APPROFONDIMENTI LE POLEMICHE Letta contro Meloni, la battaglia sui canali Usa. La leader di FdI:... ELEZIONI Elezioni 2022, tutti i nuovi simboli dei partiti: l'ordine sulla... ELEZIONI POLITICHE Elezioni politche 2022, diretta. Lega, i big candidati in uninominali... LA GIORNATA Lega, ecco i candidati. Da Bongiorno (a Roma Est) a Bagnai: un posto... L'ANNUNCIA M5s, l'elenco dei candidati: Conte capolista in 5 regioni,... LE TRATTATIVE Liste centrodestra, intesa rinviata: si tratta su dieci collegi in... LA LETTERA Meloni: «Il Pnrr, uno strumento prezioso. Ecco perché... VERSO LE ELEZIONI Sondaggi, Fdi si conferma primo partito al 24,1%. Pd stabile, Lega al... LO SCENARIO Calenda e Renzi, il programma del Terzo polo dalla revisione del... LO SCENARIO M5s, Conte prende tempo per le liste e fa firmare le candidature... TERZO POLO Renzi, ecco l'offerta: elezione diretta del premier.... L'INTERVISTA Elezioni, Serracchiani (Pd): «Lombardia e Veneto traditi a... MEETING RIMINI Mattarella: «In Ucraina guerra scellerata, di invasione»

Elezioni politiche 2022, la diretta

Ore 14:15 - La Regina: rinuncio a candidatura perché il Pd vene prima di tutto

«Quando si ha 20 anni si esprimono e si pensano molte cose. Poi si cresce, si studia, si cambia idea. Rinuncio alla mia candidatura perché il Pd viene prima di tutto e perché questa campagna elettorale è troppo importante per essere inquinata in questo modo». Lo scrive su Twitter il segretario regionale del Pd Basilicata, che quindi dovrebbe rinunciare alla sua candidatura nel Partito democratico. Lo stesso La Regina, questa mattina, in un altro tweet poi cancellato, aveva smentito il suo passo indietro dopo le polemiche sulle frasi contro Israele.

Quando si ha 20 anni si esprimono e si pensano molte cose. Poi si cresce, si studia, si cambia idea.



Rinuncio alla mia candidatura perché il Pd viene prima di tutto e perchè questa campagna elettorale è troppo importante per essere inquinata in questo modo. — Raffaele La Regina (@RaffaeleLaRegin) August 20, 2022

Ore 13:10 - Renzi: «Rai non faccia scherzi, il confronto tv deve essere a 4»

«C'è una polemica sul confronto tv solo tra Meloni e Letta, credo che vada fatto a quattro: Meloni, Letta, Calenda e Conte. Gli italiani hanno dovere di sapere tra M5s, terzo polo, Pd e alleati, e centrodestra chi è più credibile. Faccio un appello al presidente e al dg Rai: non ci siano scherzi su questo, il confronto va fatto a quattro». Lo ha detto il leader Iv Matteo Renzi parlando con i giornalisti a Firenze, dove ha presentato le liste per la Toscana.

Ore 13:00 - Richetti (Azione): «No a confronti tv su misura solo per alcuni»

«Confronti televisivi organizzati su misura per alcuni leader, faccia a faccia “apparecchiati” per escludere gli altri. Anche no. È impensabile e francamente inaccettabile immaginare una campagna elettorale che prescinda dalla partecipazione di tutti i soggetti in campo. I cittadini-elettori non possono essere privati del loro diritto costituzionale a formarsi un’opinione. Su questo faremo sentire la nostra voce in tutte le sedi competenti», dichiara Matteo Richetti, presidente e senatore di Azione.

Ore 12:55 - Forza Italia Basilicata: «Casellati candidata? Territorio merita rispetto»

«Un senatore che lavora incessantemente per il territorio e che ha portato il partito dal 4% al 12,5%. Il popolo lucano merita rispetto e va rappresentato da gente lucana del territorio. Io sto con Giuseppe Moles». Lo ha detto all'Ansa il consigliere regionale della Basilicata di Forza Italia, Gerardo Bellettieri sulle voci di una candidatura della presidente del Senato, Elisabetta Casellati nel collegio uninominale per il Senato della Basilicata, al posto del senatore lucano Giuseppe Moles.

Ore 12:30 - Confronto tv, Calenda protesta: «Letta e Meloni vogliono farlo da soli»

«Vi spiego cosa sta succedendo sui confronti. Letta e Meloni stanno dicendo a Rai (Bruno Vespa) e Corriere che sono pronti a confrontarsi solo tra di loro. Vogliono continuare questa stucchevole telenovela Sandra e Raimondo. Oggi scriveremo agli editori e ad Agcom. Accettare diktat da due dei quattro leader delle coalizioni è una violazione della parità di trattamento che i media offrono in ogni paese democratico. E al di là degli aspetti legali dovrebbero essere per primi giornali/televisioni a non chinare la testa davanti a queste pretese. Chiediamo pertanto formalmente al Corriere e alla Rai di organizzare un confronto a quattro e di non sottostare a richieste inaccettabili da parte di Meloni e Letta che ledono la democrazia». Lo denuncia via Twitter il capo politico del Terzo Polo Italia Viva-Azione, Carlo Calenda.

Ore 12:25 - Renzi: «Leopolda concomitante a evento Calenda, penso rinvio»

Nello stesso week end nel quale è prevista la Leopolda «Calenda ha scelto di presentare la lista a Milano. Credo perciò che la Leopolda sarà rimandata». Lo ha detto il leader Italia Viva Matteo Renzi presentando a Firenze le liste per la Toscana.

Ore 12:20 - Berlusconi: «La sinistra continua una campagna di calunnie»

«Solo noi parliamo di contenuti, mente i nostri avversari continuano la solita campagna di falsificazioni e di calunnie. Questo perché le sinistre stanno insieme solo per tentare di conservare il potere che gestiscono da molti anni e senza aver mai vinto le elezioni. Ho dimostrato, non solo nella politica, ma anche nella mia vita e nel mio lavoro da imprenditore, di saper mantenere gli impegni, ma anche di saper realizzare gli obbiettivi che mi sono prefisso». Lo scrive sui social il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi.

Letta contro Meloni, la battaglia sui canali Usa. La leader di FdI: così il Pd scredita l'Italia

Ore 12:00 - Bonetti: «Mi impegno su Roma con Calenda»

«Un progetto riformista per dare all’Italia tutte le opportunità che merita, quel gusto del futuro che con Mario Draghi abbiamo ritrovato e che ci ha fatti leader nel mondo. Ci impegniamo e il mio impegno all’uninominale sarà con Carlo Calenda a Roma, per Roma». Lo scrive su twitter la ministra per le Pari opportunità e la famiglia di Italia viva Elena Bonetti annunciando la sua candidatura.

Ore 11:20 - Calenda: «Mi candiderò all’uninominale di Roma»

«Mi candiderò all’uninominale di Roma insieme a Elena Bonetti. È una seconda occasione per sconfiggere il sistema di potere della dx e del PD di cui abbiamo visto il volto truce negli ultimi giorni. Un sistema che tiene bloccata Roma in una situazione indecorosa da anni. Avanti». Così, sulla sua pagina Twitter, Carlo Calenda, leader di Azione.

Ore 11:15 - Pravda: «Potenziale premier Meloni sceglie la strada del caos»

«La possibile nuova premier italiana Giorgia Meloni ha scelto la strada per l'abisso, anticipando che sarà una ferma atlantista e sostenitrice dell'Ucraina contro la Russia», commenta il quotidiano russo online Pravda.ru. L'enfasi della leader di Fratelli d'Italia è dovuto anche al fatto che il suo compagno di coalizione, Matteo Salvini, è sospettato di aver «ucciso» il governo di Mario Draghi «su ordine di Vladimir Putin». «L'ex euroscettica Meloni ora non osa esserlo e si comprende perché: nella situazione attuale dell'Unione Europea, non sarebbe in grado di definire un programma di coalizione né di qualificarsi per le elezioni». Pertanto nega con coraggio i sospetti sull'assistenza russa e tace sulla sua posizione sull'immigrazione e sulla lobby Lgbt. «Meloni pone chiaramente l'accento sull'immagine più che sull'interesse nazionale», conclude il quotidiano online russo di proprietà privata ma filo governativo.

Ore 11:00 - Conte: Letta esca dalla nostalgia di Draghi

«Caro Enrico, possiamo anche illuderci che con Draghi »sarà tre volte Natale e festa tutto il giorno«. Esci dalla nostalgia, la realtà dell'agenda Draghi sono 6 euro in più al mese per i lavoratori a più basso reddito. Due colazioni al bar». Lo scrive su Twitter Giuseppe Conte, presidente di M5s, rispondendo al segretario del Pd Enrico Letta.

Ore 9:30 - Letta: un mese fa Berlusconi-Conte-Salvini hanno fatto cadere Draghi

Un mese fa Salvini, Berlusconi e Conte facevano cadere il governo Draghi. Lo ricorda in un video messaggio su Twitter il segretario del Pd Enrico Letta, che conferma uno dei pilastri della campagna elettorale dem: una mensilità in più in favore dei lavoratori, ottenuta dalla riduzione delle tasse sul lavoro. «Un mese fa - dichiara Letta - era l'ultimo giorno del governo Draghi. Conte, Berlusconi e Salvini lo facevano cadere. Un governo che in quel momento stava cercando di realizzare una promessa importante che avevamo negoziato con i sindacati: la riduzione delle tasse sul lavoro per avere una mensilità in più, alla fine dell'anno per tutte le lavoratrici e i lavoratori». Conte, Berlusconi e Salvini si sono presi una «grande responsabilità. Noi crediamo che un mese dopo la memoria degli italiani non abbia cancellato tutto questo e siamo qui a ricordarlo a tutti e a dire a tutti che, con linearità, porteremo avanti quelle idee. Se vinceremo le elezioni un mensilità in più alla fine dell'anno dovuta alla riduzione delle tasse sul lavoro per le lavoratrici e i lavoratori, il cuore del nostro programma»