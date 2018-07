Contratti precari, cambia tutto: paletti alle imprese che li applicano

ROMA - Il vicepremier Luigi Di Maio, ministro del lavoro, ha portato in pre-Consiglio dei ministri la bozza del decreto legge "Dignità" che è attualmente in discussione a palazzo Chigi. Il decreto "corregge" il Jobs Act del governo Renzi in numerosi punti, mettendo paletti più severi alla possibilità per le imprese di ricorrere a contratti a termine, con l'obiettivo di ridurre il precariato.



Per i contratti a termine si passa dalla durata attuale di 36 mesi a 12 mesi senza causale. Dopo i 12 mesi, si può rinnovare soltanto per un massimo di 12 mesi, ma con obbligo di indicare la causale. È questo, secondo quanto si apprende da fonti di governo, uno dei punti contenuti nel decreto dignità sotto il titolo «Vita breve per i contratti a termine». Confermata dalle stesse fonti che la possibilità di prorogare i contratti a termine diminuisce da 5 a 4 volte, fermo restando la durata massima di 24 mesi.



Il decreto aumenta inoltre le tutele per i lavoratori licenziati ingiustamente: l'indennizzo previsto dal Jobs Act cresce del 50% e arriva a 26 mensilità.

