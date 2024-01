Stipendi insegnanti, al via gli aumenti e i pagamenti per le supplenze brevi. Tutte le novità del 2024

Quest'anno lo stipendio degli insegnanti sarà più ricco. Arriva poi lo sblocco dei pagamenti degli insegnanti precari. In particolare quest'ultimi verranno pagati dal 18 gennaio e l'operazione riguarderà tutti i mesi arretrati del 2023, compresi gli emolumenti del mese di dicembre che sono stati autorizzati dalle scuole.

Vediamo allora nel dettaglio cosa cambierà per la busta paga degli insegnanti quest'anno, già a partire da gennaio.

Concorso docenti, quasi 374mila candidati per 45 mila posti: boom di domande in Lazio, Lombardia e Campania

Stipendi scuola, gli aumenti a dicembre 2023

Con lo stipendio di dicembre è già arrivato una sorta di "bonus" in busta paga per gli insegnanti e gli altri dipendenti pubblici. Con il decreto Anticipi, il n.145 di ottobre 2023, il governo ha infatti previsto un anticipo del riconoscimento dell’indennità di vacanza contrattuale per il mese odierno. Si tratta di una indennità che viene concessa una tantum in attesa del rinnovo del contratto collettivo nazionale.

In busta paga, quindi, a dicembre un operatore del ministero ha preso 709 euro in più, un assistente ministeriale 872, un funzionario 1167, un direttore ministeriale 1940. E ancora, docente della scuola di infanzia ha ricevuto un contributo da 1056 euro, un professore o una professoressa di un istituto di 2° grado 914 euro e un preside 1516 euro. Infine un dirigente medico ha avuto 1516 euro in più in busta paga, un infermiere 1118 e un segretario comunale di fascia C 1213 euro.

Questi gli aumenti dettagliati per gli insegnanti:

Tabella docenti primaria

0-8 anni di anzianità --- 766 euro

9-14 anni --- 847 euro

15-20 anni --- 918 euro

21-27 anni --- 987 euro

28-34 anni --- 1.057 euro

35 anni --- 1.108 euro

Tabella docenti scuola media

0-8 anni anzianità --- 829 euro

9-14 anni --- 923 euro

15-20 anni --- 1.006 euro

21-27 anni --- 1.087 euro

28-34 anni --- 1.168 euro

35 anni --- 1.228 euro

Tabella docenti scuola superiore

Docente diplomato istituti secondo grado

0-8 anni anzianità - 766 euro

9-14 anni --- 847 euro

15-20 anni --- 918 euro

21-27 anni --- 1.023 euro

28-34 anni --- 1.090 euro

35 anni --- 1.143 euro

Docente laureato istituti secondo grado

0-8 anni anzianità - 829 euro

9-14 anni --- 947 euro

15-20 anni --- 1.036 euro

21-27 anni --- 1.151 euro

28-34 anni --- 1.228 euro

35 anni --- 1.288 euro

Maestra senza soldi: «A 47 anni sono costretta a chiedere aiuto ai parenti per fare la spesa, è umiliante»

I nuovi "scatti" di stipendio e i bonus nel 2024

Ora, per quest'anno, dovrebbero arrivare gli aumenti veri e propri con il rinnovo dei contratti degli statali. Per il triennio contrattuale 2022-2024 l'ultima legge di Bilancio prevede risorse importanti: lo stanziamento di 3 miliardi di euro per il 2024 e di 5 miliardi a partire dal 2025.

Sarà possibile riconoscere a regime, a partire da quest'anno, un aumento di stipendio del 5,78%, che tradotto in denaro significa un aumento di circa 170 euro mensili. Un incremento che interesserà quasi 2 milioni di lavoratori e lavoratrici statali. Tra gli insegnanti, poi, ad alcuni spetterà un aumento di stipendio una tantum a febbraio 2024 che potrà arrivare fino a 954 euro netti in busta paga. Si tratta di coloro che lavorano in zone svantaggiate. In particolare:

ai docenti che garantiscono la continuità didattica;

ai docenti in servizio presso le scuole che si trovano in zone in crisi dal punto di vista economico, sociale e culturale e dove sia presente la dispersione scolastica.

Gli insegnanti beneficeranno poi delle nuove aliquote Irpef (per un aumento annuo degli stipendi fino a 260 euro). Infine l’approvazione definitiva del Contratto 2019/21 apporta nuovi cambiamenti nel panorama retributivo, con l’ultima tranche di aumenti, gli aumenti cosiddetti Rpd e Cia, e un bonus una tantum di 63 e 44 euro per docenti e personale Ata in servizio nel 2022/23, inclusi i supplenti.

Stipendi Statali, maxi anticipo una tantum con il taglio: prelevati contributi anche per redditi bassi

Quando partono i pagamenti per i docenti precari

Circa 70mila tra docenti e personale Ata da settembre e dicembre 2023 non hanno però mai percepito uno stipendio in tre mesi. Solamente a fine dicembre è arrivata una prima tranche di pagamenti, ma in 15mila non hanno ricevuto ancora nulla. Si tratta per lo più di supplenti precari

Ora però NoiPa ha avviato la procedura di emissione straordinaria rendendo così disponibile il pagamento delle supplenze brevi ancora pendenti per un volume finanziario pari a circa 300 milioni di euro. I pagamenti, come detto, scatteranno dal 18 gennaio.