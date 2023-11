Concorso scuola, in ritardo il bando da 30mila posti (più altri 15mila) pagati con il Pnrr: c'è l'ok dell'Unione Europea. Che cosa manca e chi potrà partecipare

Scuola e concorsi: in ballo ci sono 30mila posti subito e poi altri 15mila, persino già finanziati grazie al Pnrr, ma per adesso, con l'anno scolastico iniziato ormai da due mesi, non si sa ancora quando si terrà la selezione più attesa degli ultimi anni nel settore degli insegnanti. Che cosa rallenta l'allestimento di questo concorso dato per "imminente" ma che finora resta solo nei desideri di professori, precari compresi?