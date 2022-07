Conte risponde a Letta: «Italia tradita? Sì, da Draghi e dal centrodestra, hanno umiliato i cittadini»

«È vero, Enrico. L'Italia è stata tradita quando in Aula il Premier e il centrodestra, anziché cogliere l'occasione per approfondire l'agenda sociale presentata dal M5s, l'hanno respinta umiliando tutti gli italiani che attendono risposte. 'L'agenda Draghi' da voi invocata ha ben poco a che fare con i temi della giustizia sociale e della tutela ambientale, che sono stati respinti e umiliati sprezzantemente». Così in un post il leader M5s Giuseppe Conte replica ad un post di Enrico Letta e del Pd su «l'Italia tradita».

APPROFONDIMENTI CORSA AI PROGRAMMI Elezioni, fiera delle promesse: «Mille euro di pensione».... IL NEGOZIATO Meloni, Salvini e Berlusconi: è già battaglia dei... LA FINE DEL CAMPO LARGO Letta e l'addio difficile a M5S: alleati alle Regionali, separati... LA CORSA AL CENTRO Letta cerca i moderati, ma Calenda non cede: «Meglio andare da... LA DIRETTA Elezioni, si vota il 25 settembre. Mattarella: «Niente pause,... CDM Mario Draghi in Cdm: «Avanti su emergenze e Pnrr, favoriremo il... IL CAV Silvio Berlusconi: «Draghi indisponibile al bis, forse era... IL COMMENTO Enrico Letta scarica il Movimento 5 Stelle: «Alleanza... IL TEMA Dimissioni Draghi, cosa (e quanto) rischia l'Italia? Spread,... LO SCENARIO Fratelli d'Italia vuole i seggi del Nord, Meloni: «La data... LO SCENARIO Crisi di governo, dopo il voto per la prima volta avremo le camere... IL FOCUS Mara Carfagna, caos in Forza Italia: «Frattura con miei... IL QUADRO Pd, Letta rompe l'alleanza con il M5S? Ma in Sicilia il campo... LO SCENARIO Crisi di Governo, Matteo Renzi: «Se qualcuno ci vuole ci... GOVERNO Draghi oggi, in carica solo per gli affari correnti: cosa significa e... LO SCENARIO Crisi di governo, i presidi: «Basta seggi nelle scuole, in... IL CENTRODESTRA Brunetta lascia Forza Italia: «Ha tradito la sua storia, fiero... L'INTERVENTO Salvini: «Basta follia M5s e giochini di potere Pd, scelgano... IL FOCUS Elezioni anticipate, quando si voterà? Regole e paletti di... L'INTERVENTO Di Maio: «Draghi buttato giù da chi strizza l'occhio... SONDAGGI POLITICI Sondaggi politici, Piepoli: «Il centro vale il 15%. Area con... LE REAZIONI Draghi oggi dimissioni, Letta (Pd): «Partiti che non hanno... IL CASO Gelmini lascia Forza Italia: «Ceduto scettro a Salvini».... ECONOMIA Spread schizza a 236 punti, la Borsa Milano in netto calo (-2,6%) MEDIA Dimissioni Draghi, la notizia sui media internazionali: «Europa... ITALIA Draghi, il discorso alla Camera prima di salire al Colle

«Non è più tempo di formule e giochi di palazzo - ha aggiunto Conte - Ora ci sono le elezioni, non voteranno solo i noti commentatori di giornali e talk show che ci attaccano e i protagonisti dei salotti finanziari che ci detestano. Anche chi non conta e chi non ha voce potrà far pesare il proprio giudizio. Noi per loro ci saremo sempre».