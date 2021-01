Conte oggi al Senato Diretta Sfida finale: al premier basta ​la maggioranza semplice per non cadere

Il premier Giuseppe Conte è arrivato al Senato forte del risultato ottenuto ieri alla Camera, 321 sì alla fiducia, oltre la maggioranza assoluta, ma qui il passaggio per il suo governo sarà più delicato. Alla prima prova dell'Aula Italia viva si è astenuta, 259 i contrari. Ieri hanno votato sì cinque deputati ex M5S, il dissidente Andrea Colletti e l'azzurra, ora ex, Renata Polverini.

APPROFONDIMENTI GOVERNO Governo, il premier in allarme: offre a Forza Italia il proporzionale... ROMA Crisi di governo, fiducia in Senato: al premier basta ​la... LO SCENARIO Storie italiane/La parabola del premier scelto per non fare ombra LA GIORNATA Conte, maggioranza debole. Appello ai «volenterosi» Conte... LA CRISI DI GOVERNO Conte, la Camera vota la fiducia: 321 sì e 259 no. Il premier:... POLITICA Giuseppe Conte, ecco cosa ha detto dalla chiusura a Renzi (che non... L'EX PRESIDENTE DEL LAZIO Renata Polverini vota la fiducia a Conte e lascia Forza Italia:... ROMA Crisi di governo, Conte: delega servizi a un fedelissimo. Poi via... CRISI Conte, Zingaretti: «Strada strettissima, non possiamo accettare... LA CRISI DI GOVERNO Meloni furiosa alla Camera: Conte uno sconosciuto in preda a delirio... CENTRODESTRA Salvini: «Legge proporzionale? Conte è su Marte».... PERSONE Giuseppe Conte a Montecitorio POLITICA Crisi governo, Giuseppe Conte: «Disagio nel spiegare crisi... L'ANALISI Conte, una maggioranza risicata va bene per i Dpcm ma non per la... ROMA Governo, il timing della crisi: per Conte giorni decisivi, cosa... POLITICA Conte alla Camera: «Nei 29 punti di programma c'era spinta... POLITICA Zingaretti: «Se non si rispettano le opinioni degli altri non... GLI SCENARI Governo, la fiducia è sul filo. Pd e M5S: senza 161 sì... ROMA Giuseppe Conte affronta ore decisive per la crisi di Governo DIRETTA Governo, crisi in diretta. Renzi: «Da Conte a Salvini,... IL RETROSCENA Crisi di governo, Mattarella darà il via libera al Conte ter... PERSONE Matteo Renzi ospite a "Mezz'ora in più" LA SITUAZIONE Governo, crisi in diretta. Giuseppe Conte lontano da quota 161... LA LITE Calenda svela telefonata di Mastella: «Tu appoggi Conte e il Pd...

Ieri il presidente del Consiglio ha chiesto di voltare pagina, appellandosi ai «volenterosi» di area europeista, impegnandosi per una nuova legge elettorale in senso proporzionale. Per il Pd «la maggioranza assoluta è un fatto politico importante». Matteo Renzi: «Maggioranza risicata, tra due mesi sono daccapo». Il centrodestra continua a sperare nel voto anticipato o in un'alternanza in corsa.

Crisi di governo, fiducia in Senato: al premier basta ​la maggioranza semplice per non cadere​

Crisi di governo, i renziani hanno paura: «Torniamo a trattare, se si vota ci asfaltano»

La diretta

9.24 De Falco, se da Conte risposte concrete a emergenza, voto fiducia

«Se dal premier Conte arriveranno risposte concrete dal punto di vista della risposta sanitaria alla pandemia, voterò la fiducia. Se una nave affonda non puoi mandare solo due scialuppe...». Lo dice il senatore del Gruppo Misto Gregorio De Falco, conversando con i cronisti. «La strategia di Conte, secondo me, è quella di attingere se non a Renzi, ai renziani. Ma rischia anche lui di logorarsi così», osserva l'ex capitano di fregata.

9.24 Gasparri, voto Polverini atteso, al Senato nessuno di FI voterà fiducia

«Nessuno di Forza Italia voterà la fiducia». Sono le parole di Maurizio Gasparri ad Agorà. «La Polverini ha votato in dissenso sulla famiglia, sull'immigrazione. Incontrò il premier Conte, il suo voto unico era largamente atteso, preceduto da tradimenti palesi rispetto ai voti di Forza Italia alla Camera», dice riferendosi al voto espresso ieri da Renata Polverini, che ha detto sì alla fiducia al governo.

8.46 Monti, ieri Conte mi ha convinto si ancoraggio alla Ue, dirò voto in Aula

«Ho sentito Conte ieri e mi ha convinto soprattutto sull'ancoraggio alla Unione europea» e «diversi altri aspetti», come «guidare la maturazione del Paese nei prossimi due anni. Il premier chiede di poter arrivare alla fine della legislatura». Lo ha detto il senatore a vita ed ex presidente del Consiglio, Mario Monti, intervistato su Radio24. Alla domanda se voterà la fiducia, Monti ha replicato: «Per correttezza istituzionale lo dirò in Aula cosa voterò».

Domani alle 9.30 in diretta dal Senato pic.twitter.com/zVu5Pv0n5D — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) January 18, 2021

Ultimo aggiornamento: 09:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA