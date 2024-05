Hacker filorussi attaccano il sito di Meloni e quelli dei ministeri di Infrastrutture e Sviluppo Economico

Nuova offensiva degli hacker filorussi Noname057(16) contro obiettivi istituzionali italiani. Sono stati attaccati, tra gli altri, il sito personale della premier Giorgia Meloni, quelli dei ministeri delle Infrastrutture e dello Sviluppo economico, un sottodominio della Guardia di finanza. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale ha avvertito le autorità interessate e sta lavorando per contrastare gli effetti degli attacchi. Al momento non si registrano particolari disservizi.