Consigliere comunale di Fdi conto i gay: «Ammazzateli tutti ste lesbiche, gay e pedofili»

Dura reazione da parte di Arcigay Rainbow Vercelli Valsesia e del Gay Center, che chiedono le immediate dimissioni di Cannata. «Il contenuto della frase risulta di una violenza inaudita - sottolineano dal direttivo di Arcigay - sia per la minaccia di morte, sia per l'accostamento fra l'omosessualità e la pedofilia. Mai, prima d'ora, siamo stati insultati e aggrediti in maniera così violenta da parte di un rappresentante delle Istituzioni della nostra città. Per tale ragione chiediamo le immediate dimissioni di Cannata dalla carica di consigliere comunale e chiediamo la sua espulsione dall'Ordine provinciale dei medici e degli odontoiatri di Vercelli». , che chiedono le immediate dimissioni di Cannata. «Il contenuto della frase risulta di una violenza inaudita - sottolineano dal direttivo di Arcigay - sia per la minaccia di morte, sia per l'accostamento fra l'e la. Mai, prima d'ora, siamo stati insultati e aggrediti in maniera così violenta da parte di un rappresentante delle Istituzioni della nostra città. Per tale ragione chiediamo le immediate dimissioni di Cannata dalla carica di consigliere comunale e chiediamo la sua espulsione dall'Ordine provinciale dei medici e degli odontoiatri di Vercelli».

A #Vercelli Giuseppe Cannata di Fratelli d’Italia, vicepresidente del consiglio comunale, prima accomuna gay e lesbiche ai pedofili e poi chiede di ammazzarli tutti. Offendono fomentando odio e discriminazione. Sono senza vergogna pic.twitter.com/rKrYkinSTb — radio_zek (@radio_zek) July 22, 2019

I membri del comitato chiedono anche al sindaco di Vercelli, Andrea Corsaro, di prendere una pubblica presa di distanza nei confronti delle parole di Cannata: «Presenteremo un esposto all'Ordine provinciale dei medici e degli odontoiatri - concludono dal Rainbow - e decideremo se adire le autorità giudiziarie per costituirci parte civile».

Il post di Cannata, vicepresidente del consiglio comunale di Vercelli per Fratelli di Italia - dichiara Fabrizio Marrazzo Portavoce Gay Center - è inaccettabile per un medico e rappresentante delle istituzioni. Non basta cancellare un post, chiediamo alla on. Giorgia Meloni di prendere una posizione chiara espellendo dal partito Cannata. La Meloni deve uscire dalla ambiguità, dove da un lato fa un post condannando la violenza contro i gay, ma poi il suo partito non vota la legge contro l'omofobia e non prende neanche le distanze da tali azioni

hiediamo inoltre al Ministro Grillo di sollecitare l'ordine dei medici per un azione disciplinare nei confronti del dott.re Cannata - dice Marrazzo - e di risollecitare l'ordine che ad oggi ancora non ci ha fornito risposte sul caso del medico odontoiatra di Roma che discrimino un ragazzo sieropositivo. E' importante che l'ordine dei medici dia un segnale chiaro contro le discriminazioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

». «C».