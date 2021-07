Comunali, il centrodestra scioglie la riserva: Bernardo candidato a Milano, Maresca a Napoli

Fumata bianca per i candidati sindaci del centrodestra a Milano e Napoli. Il vertice dell'alleanza di centrodestra ha indicato Luca Bernardo come candidato sindaco a Milano, e Catello Maresca come candidato a Napoli. Ieri il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi aveva telefonato a Luca Bernardo, direttore di Pediatria dell'ospedale Fatebenefratelli-Sacco, che aveva già avuto colloqui con gli altri leader e che sarà dunque ufficialmente il candidato per Palazzo Marino.

«Se chiuderemo sulla candidatura di Milano? Mi pare che si vada in quella direzione. Berlusconi ha parlato con Bernardo e FI ha un parere favorevole su di lui e su Maresca a Napoli», ha detto in mattinata il coordinatore nazionale di Forza italia Antonio Tajani. «È importante che il centrodestra proceda con candidati unitari a differenza della sinistra. Noi siamo sempre in grado di fare sintesi. Il candidato di Bologna? Vedremo».

Luca Bernardo, candidato del centrodestra a Milano

Quanto a Napoli, lo stesso Silvio Berlusconi ha sentito al telefono Catello Maresca. Forza Italia a Napoli correrà con il suo simbolo in appoggio al progetto «Per Napoli», iniziativa civica nata per affrontare la situazione di straordinaria emergenza nella quale si trova la città, ha appreso l'ANSA da ambienti di Forza Italia.