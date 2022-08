Roberta e Roberto sposi da un mese muoiono in un incidente stradale in Svizzera mentre sono in vacanza

Si conoscevano da un paio di anni e si erano piaciuti subito. Roberto e Roberta, entrambi con un divorzio alle spalle, si erano sposati un mese fa e vivevano a Sarezzo, nel Bresciano. Ma la loro storia d'amore si è tragicamente conclusa in un incidente stradale. Roberto Comelli e Roberta Brognoli, 52 anni lui e 57 lei, sono morti sulla strada del Bernina, in Svizzera, mentre erano in vacanza.

Travolti da due auto coinvolte in un incidente

Stavano affrontando il passo in moto, ed entrambi sono stati travolti da due auto coinvolte in un incidente. Lo schianto è avvenuto nel pomeriggio di lunedì. Le due vittime viaggiavano in direzione San Carlo sulla strada H29, a bordo di un maxi scooter che, stando agli accertamenti, sarebbe stato centrato da un'auto, nella zona di Plana Susa, dopo una carambola con un altro mezzo durante un sorpasso. Secondo la Polizia Cantonese dei Grigioni, che cercano testimoni per chiarire la dinamica dell'incidente, alla guida di un'auto c'era un italiano di 40 anni, dall'altra uno svizzero di qualche anno di più.

Amanti della moto erano stati insieme sullo Stelvio

I soccorsi sono stati immediati, ma per la coppia bresciana non c'è stato nulla da fare. Roberto Comelli è rimasto a terra, sull'asfalto; la moglie Roberta Brognoli è stata sbalzata nella scarpata. I due, amanti della moto, nelle scorse settimane erano stati insieme in moto al passo dello Stelvio e su diversi percorsi a cavallo tra Lombardia, Svizzera e Alto Adige.