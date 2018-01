Carabiniere suicida con la pistola d'ordinanza: "Aveva problemi personali". Il corpo trovato nella notte

Un carabiniere di 51 anni, che prestava servizio nel Fiorentino, si è tolto la vita la notte scorsa, in provincia di Viterbo, sparandosi alla testa con la pistola d'ordinanza. In base a quanto appreso al momento dall'Arma, il gesto sarebbe da collegare a motivi privati.



Secondo quanto ricostruito, ieri intorno alle 17 il militare si è allontanato dalla sua casa in provincia di Firenze, portando con sé l'arma e dicendo di volersi togliere la vita. Subito sono state attivate le ricerche, che si sono indirizzate anche in provincia di Viterbo, luogo di origine del militare. Il cadavere è stato trovato dai carabinieri la notte scorsa intorno alle 2. Non lontano c'era l'auto del carabiniere.

