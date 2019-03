Duello in piazza a colpi di mazza e roncola: due anziani feriti gravi vicino Roma

I dissidi andavano avanti da tempo e alla fine la rabbia è esplosa in una violenta lite a colpi di mazza e roncola nella piazza del paese, Vicovaro, in provincia di Roma. L'aggressione è partita dal più anziano dei due, un 65enne, che ha colpito alla testa il rivale, un 50enne, con una mazza. Quest'ultimo, nonostante ferito, si è messo alla guida del proprio autocarro e ha investito il 65enne. Non pago, lo ha anche colpito alla testa con una roncola provocandogli gravissime lesioni. Dopo la violentissima lite i due, gravemente feriti, sono stati trasportati in ambulanza presso il pronto soccorso dell'ospedale di Tivoli, dove il 65enne è stato sottoposto a intervento chirurgico ricevendo una prima prognosi di 60 giorni. Il 50enne, invece, è stato trasferito all'ospedale Umberto I di Roma. I due sono stati arrestati dai Carabinieri per tentato omicidio premeditato e lesioni aggravate. Il Giudice per le indagini preliminari, concordando in toto con l'impianto accusatorio della Procura della Repubblica, scrive nell'ordinanza restrittiva che «entrambe le azioni erano aggravate sia dalla premeditazione che dai futili motivi ed ambedue le condotte erano "dirette in modo non equivoco a cagionare il decesso" di entrambi.

