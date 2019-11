Ferrara, si ferma sul ciglio della strada per soccorrere un cane: veterinaria travolta e uccisa

, 52 anni, veterinaria residente a Ferrara e impiegata nello staff della clinica veterinaria Estense, è morta nella tarda serata di sabato all’ospedale di Cona, dopo che i medici avevano provato l'impossibile per salvarla. Elisabetta voleva soccorrere un cane abbandonato sulla strada e ha perso la vita in un terribile incidente , travolta da un’auto in corsa guidata da una giovane ragazza poco dopo le 18 in via Fratelli Borselli a Bondeno.Un tratto assai pericoloso, senza passaggi pedonali e privo di percorsi protetti e marciapiedi. Ma Elisabetta è stata spinta dal suo spirito buono e generoso e da quella passione per gli animali che l'ha sempre accompagnata. Dopo aver soccorso il cagnolino, appena ha attraversato la strada provinciale, probabilmente per ritornare alla propria auto, l’impatto con la Mini Cooper in arrivo dal centro abitato è stato terribile. La donna è finita prima sul parabrezza dell’auto e poi è stata sbalzata sull’asfalto.