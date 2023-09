Strage treno Brandizzo, titolare della Sigifer: «Ho la coscienza a posto». Informativa alla Camera di Salvini

«No, non è assolutamente una cosa normale. Per noi la sicurezza è sempre stata al primo posto. I ragazzi lo sapevano. Non volevo nemmeno usassero il cellulare durante i lavori, per evitare di distrarsi». Così Franco Sirianni su Repubblica e La Stampa sul fatto che iniziare il lavoro sui binari senza nulla osta fosse una prassi. È il titolare della Sigifer di Borgo Vercelli, di cui erano dipendenti i cinque operai morti a Brandizzo, nel Torinese, e spiega di essere corso sul posto quella notte.

Incidente Brandizzo, l’ipotesi della prassi di ignorare i divieti: si indaga su altri 10 episodi

Avvisato dal suo direttore tecnico, Christian Geraci, afferma: «Era un lavoro banale.

Spiega che vorrebbe cercare i parenti, ma è andato da una sola famiglia, «perché è sempre pieno di giornalisti» e «non ho nemmeno i numeri di tutti. Avevo solo i cellulari dei lavoratori. Con Giuseppe Lombardo ho lavorato nei cantieri per 25 anni. Anche io sono un ferroviere. Kevin era arrivato da poco, il fratello lo conosco da più tempo». E sulle qualifiche degli operai spiega: «Avevano i titoli per lavorare. Gibin era caposquadra da tanti anni, Michael Zanera un saldatore qualificato. Hanno fatto i corsi per Rfi entrambi. Gli altri erano operai semplici, ma per usare il forcone nei sassi della massicciata basta, erano bravi».