Un'anziana donna, investita e trascinata per trecento di metri da un'auto in un corso centrale di Torino, è morta nella tarda mattinata. A quanto risulta l'investitore sarebbe fuggito ed è cercato dalla Polizia Municipale. La tragedia è avvenuta in corso Moncalieri, lungo il fiume Po. Un tratto del corso è stato chiuso al traffico.

