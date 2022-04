Torino, donna ferita a colpi di pistola. Fermato il compagno

Una donna è stata ferita a colpi d'arma da fuoco questa mattina a Torino. Al momento non si conoscono le sue condizioni. È accaduto in via Domodossola. A quanto si apprende a sparare sarebbe stato il compagno, che è stato fermato dalla polizia. Sulla vicenda indagano gli investigatori della Squadra Mobile della Questura.

APPROFONDIMENTI CIVITAVECCHIA Civitavecchia, tenta di uccidere 16enne conosciuta sui social...

La donna, che dalle prime informazioni non sarebbe italiana, è stata ferita alle gambe. Soccorsa dal 118, è stata trasportata in ambulanza all'ospedale Giovanni Bosco. A quanto si apprende la donna è stata colpita in strada, in via Domodossola all'altezza del numero civico 7. L'uomo che ha fatto fuoco si sarebbe consegnato alla polizia. Sul posto sono in corso i rilievi della Scientifica.

Civitavecchia, tenta di uccidere 16enne conosciuta sui social lanciandola dal balcone di un hotel: trovata aggrappata al parapetto