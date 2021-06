Torino, anziana sequestrata, picchiata e rapinata in casa in centro: presi i tre rapinatori

Imbavagliata, bendata, picchiata e sequestrata in casa, in centro a Torino. È la brutta avventura vissuta lo scorso ottobre da un'anziana di 74 anni che è stata aggredita e derubata di orologi di lusso, collane di perle, oro e argento. Ora i carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di misura cautelare, emessa dal gip su richiesta della procura, nei confronti di 3 persone, ritenute responsabili di concorso in rapina in abitazione, lesioni personali aggravate e sequestro di persona.

A dare l'allarme era stata la stessa vittima che dopo essersi liberata aveva chiamato il 112. In ospedale, la donna era stata medicata e dimessa con una prognosi di 14 giorni per contusioni varie su tutto il corpo. Le immagini di videosorveglianza pubblica e privata del quartiere, l'analisi del traffico telefonico e gli accertamenti tecnico - scientifici sul materiale sequestrato, hanno consentito di individuare gli autori della rapina.