Tir perde carico di olio da frittura, A1 bloccata per due ore

ORVIETO - Olio da frittura sulla carreggiata, traffico bloccato per oltre due ore nel tratto umbro dell'Autostrada del Sole. E' successo questa mattina poco prima delle 5 quando un tir, al chilometro 429 nord nei pressi di Fabro, ha perso il carico che trasportava, centinaia di bottiglie di plastica con olio da frittura. Immediato l'intervento della polizia stradale di Orvieto e del personale di Autostrade per l'Italia per mettere in sicurezza la circolazione ed evitare che l'asfalto reso viscido potesse creare incidenti. Il tratto è poi stato riaperto intorno alle 7.20, circa quattro i chilometri di coda che si sono formati.