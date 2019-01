Terra dei fuochi, rifiuti pericolosi: il Noe interviene ad Acerra durante la diretta di Storie Italiane

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rifiuti pericolosi nella Terra dei Fuochi: i carabinieri del Noe sono intervenuti, durante la diretta di Storie Italiane di Eleonora Daniele su Rai1, per effettuare un primo controllo su alcuni terreni di Acerra ( Napoli ) a seguito della denuncia fatta dall'attivista Alessandro Cannavacciuolo, attraverso le telecamere del programma.Cannavacciuolo, già noto per l'impegno civico nelle aree della terra dei fuochi, ha raccontato e mostrato la presenza di montagne di rifiuti speciali, quali "amianto, plastiche e guaine bituminose" a poche centinaia di metri dai campi agricoli della provincia napoletana.Cannavacciuolo, inoltre, ha spiegato: "L'altro ieri, quando siamo arrivati, c’erano mezzi pesanti che stavano movimentando i rifiuti. Tra questi rifiuti c’era anche l'amianto. Credevamo che dopo la denuncia, e le segnalazioni, la polizia municipale arrivasse sul posto e sequestrasse l’area. Invece la polizia municipale non ha ancora provveduto a sequestrare il sito. Neanche i mezzi che erano sul posto sono stati sequestrati. Non solo non avevano permessi regolari ma stavano facendo operazioni illegali che corrispondono a reato. Dalle immagini è evidente lo stato dei luoghi, è inaccettabile questa anomalia da parte di chi dovrebbe tutelare noi e l'ambiente".In pochi minuti, mentre la conduttrice sottolineava che "chiaramente andremo a verificare quanto denunciato in diretta", nell'area sono giunti prima gli agenti della polizia locale e poi i carabinieri del Noe che hanno dato il via a verifiche e controlli sui rifiuti sversati nei campi.