Tentata rapina e sparatoria in una gioielleria: morti i due rapinatori, il terzo in fuga. Orrore nel cuneese

Tentata rapina in gioielleria, due morti in provincia di Cuneo. Due persone sono morte nella tentata rapina ad una gioielleria di Grinzane Cavour, nel cuneeese: sul posto stanno operando i carabinieri. È accaduto in via Garibaldi, la via centrale che da Alba porta a Barolo. Secondo una prima ricostruzione tre malviventi avrebbero fatto irruzione nella gioielleria Mario Roggero e sono stati esplosi alcuni colpi di pistola.

Le due vittime, due dei tre rapinatori sono a terra, in strada, dove stanno intervenendo i carabinieri della Compagnia di Alba, al lavoro per capire quanto accaduto e per identificare le vittime. Il terzo rapinatore è riuscito a scappare e sarebbe tuttora in fuga.

Il precedente nel 2015

La gioielleria Mario Roggero di Grinzane aveva già subito una rapina alcuni anni fa. Il 22 maggio 2015 il titolare, Mario Roggero, e le due figlie, vennero legati e chiusi in bagno dai rapinatori, che poi fuggirono con gioielli e orologi per un valore complessivo di circa 300 mila euro. L'allarme era stato dato dalle ragazze, riuscite a liberarsi. Alcuni mesi dopo, grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza che avevano ripreso l'auto della fuga, due banditi vennero arrestati dai carabinieri.