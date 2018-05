«Ho visto un uomo lanciare una bimba dal viadotto»: allarme sull'Aurelia bis dopo la segnalazione

Una automobilista ha riferito alle forze dell'ordine di aver visto un uomo che lanciava una bambina giù da un viadotto. È successo nel tardo pomeriggio a Villanova d'Albenga (SV): immediatamente sul luogo sono scattate le ricerche, durate quasi tre ore, che hanno coinvolto carabinieri, soccorso alpino, vigili del fuoco e un equipaggio della pubblica assistenza locale. Impiegati anche i cani molecolari e due elicotteri, di cui uno equipaggiato con telecamere a infrarossi. Della bambina, però, non si è trovata traccia, e alle 21.15 le ricerche sono state sospese.



La testimone ha riferito di aver notato mentre percorreva l'Aurelia Bis un uomo di carnagione scura e con la barba incolta che teneva in braccio una bambina: secondo la donna la piccola si agitava. Dallo specchietto retrovisore avrebbe poi visto l'uomo sollevarla oltre il guard rail. Anche il marito della donna, che ha percorso la stessa strada, sostiene di aver incrociato a sua volta l'uomo con la bambina. Al momento non è chiaro se le ricerche riprenderanno domattina o se siano state definitivamente interrotte giudicando la segnalazione un falso allarme.

