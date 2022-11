Saman Abbas, arrestato il padre in Pakistan per l'omicidio della figlia

Il padre di Saman Abbas è stato arrestato ieri in Pakistan per l'omicidio della figlia. Secondo quanto si apprende, Shabbar Abbas è stato raggiunto nel tardo pomeriggio nella zona del Punjab, in riscontro alla richiesta di arresto provvisorio ai fini estradizionali. Era solo e non ha opposto resistenza. La polizia federale si è avvalsa della polizia del Punjab per l'operazione. Shabbar è stato rinviato a giudizio a seguito delle indagini della Procura di Reggio Emilia e dei carabinieri in concorso con la moglie, ancora latitante, e altri tre parenti, attualmente in carcere in Italia.

Shabbar Abbas è stato trasferito a Islamabad dove gli verrà notificata la "red notice" dell'Interpol, che segue il mandato di cattura internazionale per l'omicidio della figlia Saman, scomparsa da Novellara (Reggio Emilia) il 30 aprile 2021, dopo che aveva rifiutato un matrimonio combinato. Secondo quanto si apprende domani è prevista un'udienza per la notifica.