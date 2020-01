ROMA - Incidente sulla linea A della metropolitana di Roma: una persona, probabilmente una donna, è morta dopo essere stata investita dalla metropolitana presso la fermata Ponte Lungo, direzione Battistini. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e il 118. Sono in corso le indagini per capire se la persona in questione sia caduta sui binari o se si sia trattato di un suicidio.

Ultimo aggiornamento: 13:16

