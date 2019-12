Assalto da film al portavalori, rubate le pensioni: caccia ai banditi

di Alessandra Di Filippo

Assalto, questa mattina, attorno alle 8.30, davanti alla Bcc di via Vestina a Montesilvano, ad un furgone portavalori dell'Ivri. In tre, quattro, armati di fucili a pompa e con il volto coperto, hanno aspettato che le guardie dell'Istituto di vigilanza scendessero per fare una consegna alla banca, soldi per lo più destinati alle pensioni, e le hanno rapinate.Una delle guardie ha provato a reagire, ma con violenza è stato aggredito e spinto a terra. Ancora da quantificare il bottino che comunque si aggirerebbe sui 60-70 mila euro. Sul posto, i carabinieri, il comandante dell'Ivri, Jimmy Croce e un'ambulanza del 118, chiamata per soccorrere il vigilantes ferito. Un mese esatto fa, un'altra rapina analoga ad un portavalori davanti all'ufficio postale di Santa Teresa di Spoltore, fruttata ai malviventi circa 120 mila euro.