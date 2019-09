Genova, ragazza trovata morta sui binari dopo la serata in discoteca: il corpo era vicino a un varco abusivo

Informazioni linee ferroviarie:

All'alba di stamattina è stato ritrovato il cadavere di una ragazza di 29 anni sui binari della ferrovia Genova , nel tratto ferroviario che collega i comuni di Chiavari e di Lavagna, in provincia del capoluogo ligure. Ad accorgersi del corpo è stato un macchinista che ha poi avvisato le forze dell'ordine. Se all'inizio l'ipotesi più accreditata sembrava essere quella del, tra gli investigatori sembra ora prendere sempre più piede l'ipotesi di un incidente , anche con riguardo al tipo di lesioni riportate dalla ragazza. L'identità della vittima non è ancora stata resa nota.A corroborare l'ipotesi di un fatale incidente è anche il fatto che il corpo senza vita della giovane è stato ritrovato nei pressi di un buco nella ringhiera circostante i binari che, secondo alcuni testimoni, sarebbe spesso usato dai ragazzi del luogo per raggiungere il lungomare dall'Aurelia, passando per per i binari. Il varco abusivo era già stato segnalato numerose volte ma solo oggi, dopo la tragedia, è stato chiuso. Sembra inoltre che la ragazza non sia stata travolta ma, più probabilmente, urtata da un treno di passaggio. Per chiarire alcuni passaggi ancora non del tutto chiari il pm Gabriella Dotto disporrà l'sul corpo della vittima , per valutare in particolare se prima dell'incidente avesse ingerito alcol o droghe.Intanto, stando al racconto degli amici della ragazza, si apprende che prima dell'incidente era stata in una discoteca della zona, dalla quale si sarebbe allontanata per tornare a casa, in località Cavi Arenelle, da sola, guidando la sua bicicletta. Gli inquirenti stanno interrogando in queste ore i macchinisti in servizio al momento dell'incidente e gli amici che erano con lei nel corso della notte. Verranno anche acquisite le telecamere della zona per tentare di ricostruire con esattezza tutti gli spostamenti compiuti dalla giovane. Da stamattina, è attivo solamente un solo binario tra Chiavari e Sestri Levante.