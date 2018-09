Pisa, 25enne cade dalla spalletta del lungarno: è giallo sulla morte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un giovane diè morto dopo essere caduto dalla spalletta lungo il fiume Arno a. Il fatto è accadutopoco prima delle 3, quando il ragazzo - originario di Barga (Lucca) - è misteriosamente precipitato dal lungarno Pacinotti.Sono stati alcuni passanti a chiamare i soccorsi, che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. I carabinieri adesso indagano su questa vicenda, i cui contorni non sono ancora ben delineati. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per recuperare la slama.