Si chiamava Nicolò Perniconi e aveva compiuto due anni il 17 maggio il bambino che questa mattina è annegato nel piccolo stagno che abbellisce il giardino della villa dei nonni materni in via Santa Marinella alla periferia di Nettuno . Il piccolo era in casa con la nonna Vittoria e la mamma Graziella. Dopo aver fatto colazione sulla veranda retrostante l’entrata principale della villa, le due donne sono rientrate qualche minuto in casa perché la nonna doveva fare una medicazione al dito lasciando il bambini a giocare.In quei pochi minuti Nicolò ha spostato le sedie che erano state sistemate davanti al cancelletto della veranda proprio per evitate che potesse allontanarsi da solo. Quindi con in mano il retino si è avviato nella zona del giardino dove c’è lo stagno. Voleva prendere i pesciolini, ha trovato la morte. Quando la mamma e la nonna sono tornate in veranda e non lo hanno trovato lo hanno prima cercato in casa e poi in giardino. Una ricerca purtroppo breve: hanno infatti trovato il piccolo Nicolò riverso faccia in giù nel laghetto.Le due donne hanno subito dato l’allarme cercando di rianimare il piccolo anche con l’aiuto del papà Gianluca che nel frattempo era rientrato a casa. Ma non c’è stato niente da fare. Al momento della tragedia la sorellina Martina, di 11 anni, non era in casa. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia scientifica del Commissariato di Anzio per i rilievi. Il corpo del piccolo è stato trasferito all’istituto di medicina legale di Tor Vergata dove sarà eseguita l’autopsia.​