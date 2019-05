Napoli. Un pregiudicato è in fin di vita. Colpite anche una donna e una bambina. L'uomo è stato colpito da sei proiettili ed è stato trasportato all' Ospedale "Loreto Mare". Tracce di sangue sono visibili sui tavolini di un bar, dove forse l'uomo è stato raggiunto dai colpi. È ferita gravemente la bambina di tre anni rimasta coinvolta, insieme alla nonna, nella sparatoria. «Un proiettile le ha attraversato i polmoni da destra a sinistra, senza però ledere il cuore - ha detto all'Ansa il dg del Santobono, Anna Maria Minicucci - conficcandosi tra le costole». La piccola - secondo i medici - non è in pericolo di vita e si sta procedendo a stabilizzarla, in attesa dell' intervento chirurgico.



NAPOLI - Terrore a Napoli dove una sparatoria poco prima delle 17.30 è avvenuta all'angolo tra piazza Nazionale e via Acquaviva, periferia orientale di. Un pregiudicato è in fin di vita. Colpite anche una donna e una bambina. L'uomo è stato colpito da sei proiettili ed è stato trasportato all' Ospedale "Loreto Mare". Tracce di sangue sono visibili sui tavolini di un bar, dove forse l'uomo è stato raggiunto dai colpi.

Il pregiudicato rimasto ferito nella sparatoria tra piazza Nazionale e via Polveriere, a Napoli, è Salvatore Nurcaro , 32 anni, con diversi precedenti penali, del quartiere San Giovanni a Teduccio, periferia orientale della

città. Nurcaro è crollato a terra davanti alla vetrina di un bar, i cui tavolini hanno tracce di sangue. L'uomo è stato raggiunto da sei proiettili. Tutt'intorno, a terra, vi sono numerosi bossoli. È in fin di vita. La piazza e le strade limitrofe, Via Polveriera, via Acquaviva, erano affollate di gente. Un'auto Mitsubishì presenta i fori di due colpi di pistola in uno sportello e sul tettuccio. In piazza Nazionale sono giunti i parenti di Nurcaro, che poi si sono trasferiti al «Loreto Mare».

