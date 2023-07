Andrea Di Mascolo morto a 23 anni dopo l'intervento per rimuovere una cisti: aperta indagine per omicidio colposo

Un ragazzo di 23 anni di Itri, Andrea Di Mascolo, è morto in seguito a una serie di complicazioni dopo un intervento chirurgico per la rimozione di una cisti a un rene avvenuto in una clinica privata. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo in concorso, al momento contro ignoti. L’intervento è avvenuto in una clinica privata romana ma, secondo la prima ricostruzione, il ragazzo ha avuto un peggioramento costante fino al decesso avvenuto mercoledì mattina. Il 23enne era stato trasferito al Policlinico Umberto I di Roma in seguito al peggioramento delle sue condizioni.

Al momento gli inquirenti hanno sequestrato la cartella clinica ed è stata disposta l’autopsia.

IL LUTTO

Il sindaco di Itri Giovanni Agresti ha annullato gli eventi estivi in seguito alla notizia della scomparsa del ragazzo di 23 anni, molto conosciuto in paese. In occasione dei funerali verrà inoltre proclamato il lutto cittadino. Cordoglio anche nel mondo dello sport, Andrea praticava il basket e la sua società ha diffuso un messaggio: «Con profondo sgomento il Basket Itri esprime la propria sincera vicinanza alla famiglia Di Mascolo. Andrea, che per anni ha vestito la divisa bianco azzurro lungo tutta la trafila delle giovanili, se ne è andato troppo presto lasciando in chiunque l'abbia conosciuto un senso di vuoto e tanta, tanta tristezza».