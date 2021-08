Mamma Ebe, chi era la santona morta a Rimini a 88 anni

Ebe Giorgini, ma tutti la conoscevano come "Mamma Ebe" o "Santona", la fondatrice dell'Opera di Gesù Misericordioso. Ma chi era Mamma Ebe morta all'età di 88 anni? Lunghi capelli neri, lineamenti marcati, occhiali cerchiati, Gigliola «Ebe» Giorgini, era nata a Bologna nel 1934, e divenne famosa negli anni '80, quando furono aperte inchieste in varie parti d'Italia su di lei, sui suoi presunti poteri da guaritrice, e il finto ordine religioso (mai riconosciuto dalla Chiesa) da lei stessa fondato a San Baronto (Pistoia).

Nella casa gestita dalla organizzazione (in Piemonte, Toscana ed Emilia Romagna) si sarebbero consumati gravi abusi fisici e psichici, sotto forma di trattamenti medici e riti religiosi sui malati, ai quali sarebbe stato estorto denaro in cambio della promessa di guarigione.

Denunciata la prima volta nel 1980 per sequestro del genitore di una ragazza che era entrata nel suo ordine, viene processata e condannata nel 1984, a Vercelli, per fatti avvenuti in una casa di riposo. A processo con lei andarono, tra gli altri, l'ex marito della donna, un parroco, un frate francescano e molti dei collaboratori nella gestione delle case.

Mamma Ebe aveva messo in piedi un business della guarigione e riuscì a creare un culto su se stessa: i malati che si rivolgevano a lei la adoravano con devozione e un attaccamento singolari.

Nella seconda metà degli anni Ottanta fu arrestata anche a Roma con accuse analoghe alle precedenti. Il 6 novembre '92 fu però assolta nella capitale dall'accusa di aver costituito un'associazione illecita con l'intenzione di circuire anziani, costringendoli a cedere alla ”congregazione” le loro pensioni in cambio di assistenza che, secondo l'accusa, consisteva nella somministrazione di psicofarmaci e infusi di erbe.

La figura di Mamma Ebe ispirò anche un film al regista Carlo Lizzani, che lo presentò nell'85 alla Mostra del cinema di Venezia. «Il film evita risposte definitive - disse allora Lizzani - In un'epoca che vede tante grandi certezze in crisi, guai a mettersi in cattedra».

